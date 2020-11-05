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Edirne’de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Edirne’de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu madde satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda bir eve baskın düzenlendi. Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde R.Ö. isimli şahsa ait ikamete düzenlenen operasyonda 2 kilo 217 gram esrar, 60 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 135 lira ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne’de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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