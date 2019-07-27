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Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında yapılan denetimlerde, Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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