Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Orhaniye ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Libya, Afganistan ve Somali uyruklu 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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