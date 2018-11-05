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Edirne'de 223 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

Edirne'de 223 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Myanmar, Libya, Filistin, Cezayir ve Irak uyruklu 223 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi Jandarma

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