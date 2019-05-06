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Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe çıkışında yaptıkları kontrollerde, M.B'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Pakistan ve Irak uyruklu 23 kişi olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirlenen yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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