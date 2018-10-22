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Edirne'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Edirne'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak ve Filistin uyruklu 239 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Göç İdaresi göçmen Yasadışı yurtdışı

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