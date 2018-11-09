Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesindeki operasyonda, 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yakupbey köyünde yaptıkları kontrollerde, S.D'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Bangladeş uyruklu 24 kişi tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Minibüs sürücü S.D, "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
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