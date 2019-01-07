Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe yakınlarında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 12 kişi yakalandı, 1 bot, 2 kürek ve bot yatağı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.G. tutuklandı.

Öte yandan, ilçede park halindeki bir araçta da 7 Bangladeş uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan T.O. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzunköprü ilçesinde de polis ekiplerince Meriç Kavşağı'nda durdurulan bir araçta, İran ve Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

