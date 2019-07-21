Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Mısır ve Bangladeş uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü M.U, gözaltına alındı.

