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Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 518 gram bonzai ele geçildi, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 518 gram bonzai ele geçildi, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, Havsa ilçesinde, durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 518 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilin içindeki M.T., H.G. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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