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Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 253 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Filistin, İran, Cezayir, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan, Fas ve Pakistan uyruklu 253 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Edirne sınır Yakalama

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