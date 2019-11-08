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Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 257 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 257 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Enez

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