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Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı mevkisinde yaptığı kontrollerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü N.G, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kapıkule Sınır Kapısı operasyon

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