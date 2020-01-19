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  4. Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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