HABER

Edirne'de 288 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

Edirne'de 288 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 288 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Cezayir, Irak, Libya, Filistin ve Pakistan uyruklu 288 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldıFatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
Antalya Valisi'nden mesai saatinde 'sigara' ve 'kahvaltı' yasağıAntalya Valisi'nden mesai saatinde 'sigara' ve 'kahvaltı' yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen göçmen Jandarma Yasa Dışı

En Çok Okunan Haberler

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.