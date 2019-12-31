Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ı gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Z.Ç. yönetimindeki bir aracı Keşan-Malkara kara yolunda durdurdu.
Kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlenen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk 5'i kadın 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü M.Z.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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