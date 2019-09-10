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Edirne'de 290 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

Edirne'de 290 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 290 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Somali, Afganistan, Fas, Mısır, Libya, Hindistan, Irak ve Suriye uyruklu 290 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma operasyon

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