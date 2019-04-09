Edirne'de 298 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yası dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 298 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Keşan, Uzunköprü Meriç ve merkeze bağlı Köşen köyünde yapılan denetimlerde, Pakistan, Fas, İran, Cezayir, Filistin, Irak, Afganistan, Mısır, Suriye ve Özbekistan uyruklu 298 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

