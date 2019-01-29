Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Havsa ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi Dörtyol ışıklarda şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda, Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin yanı sıra FETÖ soruşturması kapsamında dosyaları bulunan V.A., O.T. ve N.M. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

