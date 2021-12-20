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Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

20.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.Ç, K.O. ve A.T'yi yakaladı.

Kimlik kontrolünde, 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Edirne Yunanistan

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