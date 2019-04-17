Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirtilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe çıkışında bir kamyoneti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonet bir süre sonra yol kenarında terk edilmiş halde bulundu.

Kamyonette yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

