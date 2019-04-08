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Edirne'de 30 yıllık muhtar 7. kez seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Edirne'de, Babademirtaş Mahallesi'nde 1989 yılından beri muhtarlık yapan Haluk İnağ, mazbatasını alarak 7. dönem görevine başladı

EDİRNE (AA) - Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi'nde 30 yıldır aralıksız muhtarlık yapan Haluk İnağ, 7. kez göreve seçildi.

Babademirtaş Mahallesi'nde 7 rakibiyle yarışan 63 yaşındaki Haluk İnağ, seçimlerde aldığı 444 oy ile yeniden muhtar seçildi.

Muhtarlıkta 7. döneme başlamanın gururunu yaşadığını belirten İnağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle halkı istediği ve sağlığı el verdiği sürece görevini sürdürmek istediğini söyledi.

Mahallesine hizmet etmek için çalıştığını ifade eden İnağ, "6. dönemi bitirip 7. döneme başladım. 24 Mart 1989 yılında görevime başladım ve o tarihten bu yana aralıksız muhtarlığı sürdürüyorum. Doğup büyüdüğüm mahallemde uzun yıllardır muhtar olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevi mahalle halkımın istediği sürece devam ettireceğim." dedi.

Muhtarlığın kutsal bir görev olduğunu dile getiren İnağ, şunları kaydetti:

"Muhtar olarak görevimiz resmi kurumlarla vatandaşlarımız arasındaki bağı en iyi şekilde kurmak ve iletişimi sağlamak. Mahallemizin ihtiyacı olduğu şeyleri yaptırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 30 yıl içinde çok farklı olaylarla karşılaştım. Kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak her zaman en doğru hizmeti vermek için mücadele ettim ve bu mücadelem sürecek.

Elimden gelen hizmeti yapmaya çalışıyorum. Seçildiğim dönemde mahallemizde bir sağlık ocağı yoktu. Yaptığımız girişimler sonucunda mahallemize sağlık ocağı kazandırdık. Yine mahallemizdeki yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının genişlemesi için çaba sarf ediyoruz."

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Babademirtaş Mahallesi Edirne Haluk İnağ Hizmet muhtar

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