Edirne'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 313 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Yenikadın, Orhaniye, Bosnaköy ile Enez, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Ekipler, Libya, Cezayir, Tunus, Pakistan, İran, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka, Fas, İran, Eritre ve Suriye uyruklu 313 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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