Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 13 kişi yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi.

Ekipler aynı mevkide H.Ş'nin yönetimindeki araçta ise Pakistan uyruklu 13 kişi tespit etti. Bu araçta da şişme bot bulundu.

İlçe girişinde durdurulan A.G. idaresindeki araçta ise 6 Suriye uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili sürücüler H.Ş, A.G ve B.K gözaltına alındı.

