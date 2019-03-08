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Edirne'de 327 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

Edirne'de 327 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 327 düzensiz göçmen yakalandı.

Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye ve Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Irak ve Kongo uyruklu 327 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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