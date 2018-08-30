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Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyü yakınlarında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Nepal ve Pakistan uyruklu 33 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yabancı uyruklu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresi Jandarma operasyon organizatör

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