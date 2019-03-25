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Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 340 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile İpsala, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan denetimlerde Cezayir, Fas, Suriye, Irak, Hindistan ve Nepal uyruklu 340 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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