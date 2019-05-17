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Edirne'de 345 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Edirne'de 345 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 345 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Lalapaşa, Enez, İpsala, Havsa ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Etiyopya, İran, Filistin, Somali, Afganistan ve Pakistan uyruklu 345 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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