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Edirne'de 350 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Edirne'de 350 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 350 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Sarayakpınar ve Karabulut köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, İran, Irak, Libya, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 350 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen hudut Jandarma

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