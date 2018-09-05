HABER

Edirne'de 369 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

Edirne'de 369 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 369 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyleri ile Meriç ve İpsala ilçesinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Gana, Pakistan, Filistin, Fas, Somali, Libya, Suriye, Bangladeş, Irak ve Afganistan uyruklu 369 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı
Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.