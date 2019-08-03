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Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla lastik botla Yunanistan'a  gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe mevkiinin güney batısında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta Afganistan ve İran uyruklu 6'sı çocuk, 5'i kadın, toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.
Kıyıya getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı

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