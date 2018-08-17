Edirne'de 3.7 ve 3.2 büyüklüklerinde deprem

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bu sabah, Richter Ölçeği'ne göre 3.7, Keşan ilçesinde ise 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.54'te merkez üssü İpsala ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yerin 19,69 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremden 8 dakika sonra ise saat 09.02'de merkez üssü Keşan ilçesi 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliğinin ise 20,21 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüğünü sırasıyla 3.6 ve 3.3, merkez üslerini ise Keşan ilçesine bağlı Akçeşme köyü olarak açıkladı.

