Edirne'de 370 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 370 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköyü ve Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü, İpsala ilçelerinde yasa dışı geçişlere ilişkin denetim yaptı.

Denetimlerde, Filistin, Fas, Cezayir, Senegal, Irak, Afganistan, Bangladeş, İran, Suriye, Libya ve Pakistan uyruklu 370 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

