HABER

Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Enez ilçesine bağlı Çavuşköy köyü yakınlarında şüphe üzerine T.S'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında İran ve Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.S. çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
İZDENİZ’den, 100'üncü yılda duygulandıran videoİZDENİZ’den, 100'üncü yılda duygulandıran video
Şırnak'ta, 19 Mayıs coşkusuŞırnak'ta, 19 Mayıs coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Jandarma operasyon

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.