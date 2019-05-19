Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Enez ilçesine bağlı Çavuşköy köyü yakınlarında şüphe üzerine T.S'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında İran ve Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan T.S. çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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