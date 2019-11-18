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Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 390 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Meriç, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Mısır, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 390 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen İl Göç İdaresi Jandarma

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