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Edirne'de 395 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Edirne'de 395 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 395 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Afganistan, Mısır, Fas, İran, Filistin, Bangladeş, Pakistan ve Suriye uyruklu 395 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
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