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Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden ülkeye sokulan 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü K.D.

Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden ülkeye sokulan 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü K.D. gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'dan kaçak telefon temin ederek, ülkeye yasadışı yollar ile sokacağı bilgisi üzerine K.D.'yi takibe aldı. K.D. yönetimindeki araç, merkeze bağlı Orhaniye Köyü'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, K.D. gözaltına alındı.

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