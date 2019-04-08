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Edirne'de 4 günde 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Edirne'de 4 günde 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis, jandarma ve hudut askerlerince 4 günde bin 955 düzensiz göçmen yakalandı.

"Sınırlardan geçişlerine izin verileceği" söylentisine inanarak perşembe gecesinden itibaren Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler emniyet birimlerince yakalandı.

Polis ve jandarma kent girişleri, sınır köylerine giden yollar, otogar, tren garı ve otobanda sivil, resmi devriyeler oluşturdu.

Uçangözler (Drone) aracılığıyla yollar havadan gözlenirken, güvenlik güçleri şu ana kadar düzensiz göçmenlerin topluca hareket etmelerini önledi.

Perşembeden bu yana, polis ve jandarma "Umut yürüyüşü" kapsamında Edirne'ye gelen bin 100, hudut askerleri ise sınırda 855 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan bin 955 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Göç İdaresi personeli de 24 saat esasıyla görevini sürdürerek, düzensiz göçmenlerin barınmalarını, ihtiyaçlarını ve gerektiği hallerde başka merkezlere sevkini düzenlemeye çalışıyor.

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