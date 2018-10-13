HABER

Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çalıköy, Kurdu, Karayayla ile Çiftlikköy köylerinde yasa dışı geçişlere ilişkin denetim yaptı.

Arama yapılan araçlarda Filistin ve Suriyeli 40 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Araç sürücüleri M.S, O.A, A.A, Y.D. ve M.E.O gözaltına alındı.

PARTNERİnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!İnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!
İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...
CHP'li Sarıarslan: Kapadokya'da jeotermale müsaade etmeyeceğizCHP'li Sarıarslan: Kapadokya'da jeotermale müsaade etmeyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim düzensiz göçmen Edirne Jandarma Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yıl sonra kana kana su içti!

15 yıl sonra kana kana su içti!

Tıklanma rekorları kıran 'popstar' dolandırıcı çıktı!

Tıklanma rekorları kıran 'popstar' dolandırıcı çıktı!

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.