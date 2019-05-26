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Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar tespit etti.

Umurca köyü yakınlarında yapılan denetimlerde Pakistan ve Bangladeş uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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