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Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü yakınlarında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.K. ve Ö.F.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde durdurulan başka bir araçta ise Filistin, Suriye ve Lübnan uyruklu 28 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Araç sürücüsü U.U, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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