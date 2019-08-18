Edirne'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe sahili açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta Afganistan uyruklu 21'i çocuk, 7'si kadın, toplam 42 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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