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Edirne'de 420 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Edirne'de 420 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 420 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Sazlıdere, Orhaniye ve Kemalköy'de yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran ve Libya uyruklu 420 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma sınır

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