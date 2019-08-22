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Edirne'de 421 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Edirne'de 421 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 421 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Nepal, Irak, Pakistan, Cezayir, Mısır, Libya, Filistin, Ürdün, Özbekistan, Bangladeş, Afganistan ve İran uyruklu 421 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

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düzensiz göç Edirne sınır

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