HABER

Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 442 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan, Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu 442 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Mevlüt Uysal: İstanbul’umuza 5 millet bahçesi kazandırdıkMevlüt Uysal: İstanbul’umuza 5 millet bahçesi kazandırdık
Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi bulduAkın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma sınır

En Çok Okunan Haberler

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.