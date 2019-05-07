Edirne'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, İpsala, Meriç, Uzunköprü ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Pakistan, Cezayir, Bangladeş, Libya, Fas, Filistin, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Tayland, Özbekistan ve Mısır uyruklu 442 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

