Edirne'de 446 daireli sitenin kazanı patladı: 1 yaralı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, 446 daireli Binevler sitesinin 3 kömür kazanından 1'i patladı. Çevredekiler arasında paniğe neden patlamada, kazan görevlisi Muharrem Şahin (57) yaralandı.

Patlama, sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi'ndeki 446 daireli Binevleri sitesinin kazan dairesinde meydana geldi. Siteye ait iş yerlerinin bulunduğu çarşının altındaki 3 kömür kazanında temizlik çalışması yapıldı. Kazanlardan 1'i kapatılırken, diğeri devreye alındığı sırada patlama meydana geldi. Kazan dairesinin görevlisi Muharrem Şahin yaralandı. Çevredekiler arasında paniğe neden olan patlamanın ardından siteye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazan dairesine giren ekipler, yaralı Şahin'i sedyeyle çıkararak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlama sırasında kazan dairesinde olduğu belirtilen site yöneticisi Erhan Yönel de tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAPAKLAR FIRLADI

Binevler sitesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama sırasında, basınç nedeniyle kazan dairesinin dış yüzey kapakları fırladı. Kazan dairesinin üst kısmında bulunan kafede hasar oluştu. Kazan dairesinin üstündeki ganyan bayii çalışanı Asım Buldan, büyük gürültüyle patlama olduğunu ve çok korktuklarını belirterek, "Kazan dairesinin kapakları büyük bir gürültü ile yukarı fırladı. Biz de çok korktuk, hala olayın şokunu yaşıyoruz. Kafenin sandalyeleri patlamanın etkisiyle bizim iş yerine fırladı" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği kazan dairesinde inceleme yaparken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.