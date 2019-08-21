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Edirne'de 49 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.  Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Altınkum plajı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

Edirne'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Altınkum plajı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu, 13'ü çocuk, 8'i kadın toplam 49 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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