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Edirne'de 492 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

Edirne'de 492 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne merkeze bağlı Orhaniye ve Bosnaköy ile Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Harekete geçen hudut askerleri, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Libya, Mısır ve Irak uyruklu 492 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Devriye düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi Yasa Dışı yurt dışı

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