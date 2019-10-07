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Edirne'de 492 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Edirne'de 492 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 492 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan iki günlük denetimlerde, Fas, Mısır, Sudan, Yemen, Ürdün, Somali, Afganistan, İran, Irak, Filistin, Pakistan ve Suriye uyruklu 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma OPEARSYON

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